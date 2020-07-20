Trafik durma noktasına geldi! Çalışmalar sürüyor

Maslak'ta yaşayan Uğur Doğanyiğit ise “Vatandaşlar pandemi nedeniyle toplu ulaşımdan da çekiniyor. Doğal olarak herkes arabasıyla. Normalde 40 dakika sürüyor yolum ama bugün 2 saat sürecek gibi. İlerleyen günlerde aracı bırakmayı planlıyorum derken, Ayla Kuşdemir de “Tam da işlerin açıldığı zamanda bu trafiği yaşatıyorlarsa diyecek bir şey yok. Mantık buysa mecburen uyacağız" ifadelerini kullandı.



