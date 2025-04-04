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Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu

Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü araçta bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan biri saldırgana, ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye seslenerek serzenişte bulundu.

Kaynak: İHA
Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu - Resim: 1

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi ile 2174 sokak kesişiminde meydana geldi. Otomobille motosikletin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. 

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Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu - Resim: 2

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü araçta bulunan N.A. ve T.A.’yı kol ve bacağından bıçakla yaraladı. 

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Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu - Resim: 3

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu - Resim: 4

"Önce sen git evladım"
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekip, N.A. ve T.A.’yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

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