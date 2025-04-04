Trafik kavgasında bıçaklandı; ''Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı'' diye serzenişte bulundu

"Önce sen git evladım"

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekip, N.A. ve T.A.’yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.