Trafik kazalarına karşı ''sarsma bandı'' önlemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoldan çıkma şeklindeki trafik kazalarını önlemeyi hedefleyen sarsma bandı uygulamasının bu yıl 725 kilometrelik kesimde uygulandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, KGM bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar sayesinde tüm verilerin toplandığını ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesini sağladıklarını ifade etti.
Uraloğlu, meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamaları sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkilerini anında tespit ettiklerini anlatarak, "Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücüleri yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şeklinde çalışır hale getirdik. Bu yıl da 120 kavşak daha trafik uyarmalı hale getirilecek. Akıllı ulaşım sistemleriyle yollardaki güvenliği maksimum düzeye çıkarken gereksiz zaman ve maddi kayıpları da önleyeceğiz" dedi.
'70 KAVŞAK DAHA DÖNÜŞTÜRÜLECEK'
Bakan Uraloğlu, Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl 44'ü yenileme 235'i yeni tesis olmak üzere toplam 279 kavşakta çalışma yapıldığını dile getirerek, "Çalışmalar kapsamında toplam 103 kavşak trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürüldü. Bu yıl da kavşakların trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürülmesi çalışması kapsamında 70 kavşağın trafik uyarlamalı hale dönüştürülmesi, sisli kesimler için de uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi planlanıyor. Muhtelif bölgelere 17 değişken mesaj işareti ve 10 meteorolojik bilgi istasyonu kurulumunun yapılması da hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.