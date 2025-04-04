Trafik kazalarına karşı ''sarsma bandı'' önlemi

'70 KAVŞAK DAHA DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Bakan Uraloğlu, Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl 44'ü yenileme 235'i yeni tesis olmak üzere toplam 279 kavşakta çalışma yapıldığını dile getirerek, "Çalışmalar kapsamında toplam 103 kavşak trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürüldü. Bu yıl da kavşakların trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürülmesi çalışması kapsamında 70 kavşağın trafik uyarlamalı hale dönüştürülmesi, sisli kesimler için de uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi planlanıyor. Muhtelif bölgelere 17 değişken mesaj işareti ve 10 meteorolojik bilgi istasyonu kurulumunun yapılması da hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.