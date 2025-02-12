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Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan SUV tarzı araç, sitenin 3 metrelik duvarını aşıp sitede park halindeki araçların üzerinden uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.T. kontrolündeki araç, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti - Resim: 2

Yaklaşık 3 metrelik sitenin duvarını aşan araç, otoparkta park halinde bulunan otomobillerin üzerinden çocuk parkına uçtu.

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Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplere zorluk çıkaran alkollü sürücü, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti - Resim: 4

Öte yandan, hayrete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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