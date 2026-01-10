Trafik kazasına karışan sürücüye dehşeti yaşattılar!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre; E.Ü.’nün (23) kullandığı cip, A.K.’nin (21) kullandığı otomobil ile B.K.’nin (31) kontrolündeki otomobil çarpıştı. Taraflar, kavşakta durup araçlardan indi. A.K., B.K. ve arkadaşı B.K., bu sırada aracında olan E.Ü.’yü indirip, darbetti. A.K.’nin bıçak çektiği de belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlıkçıların müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.