Trafik kazasına karışan sürücüye dehşeti yaşattılar!
Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüyü darbeden 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, hastaneden rapor alırken de polis aracının camını kırdı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre; E.Ü.’nün (23) kullandığı cip, A.K.’nin (21) kullandığı otomobil ile B.K.’nin (31) kontrolündeki otomobil çarpıştı. Taraflar, kavşakta durup araçlardan indi. A.K., B.K. ve arkadaşı B.K., bu sırada aracında olan E.Ü.’yü indirip, darbetti. A.K.’nin bıçak çektiği de belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlıkçıların müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SUÇ KAYITLARI VARMIŞ
Şüphelilerden B. K. ise hastaneden adli rapor alındığı sırada polis memuruna hakaret edip, ekip aracının camını kırdı. Şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan, sağlık görevlisi A. K.’nin 1, mali müşavir B.K.’nin 11, bir spor kulübünde çalışan B.K.’nin ise 26 suç kaydı olduğu bildirildi. (DHA)