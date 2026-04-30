Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi
Kırıkkale-Ankara karayolunda takla atarak şarampole devrilen otomobilde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Alkol şişelerinin bulunduğu araçtan kaçan sürücünün yerine, olay yerine sonradan gelen yaşlı bir çift "Direksiyonda biz vardık" iddiasıyla polisi ikna etmeye çalıştı. Yara izi olmayan "yalancı sürücü" ve "İnanmıyorsanız söylemiyoruz" diyen eşinin o anları kamerada.
Kırıkkale-Ankara karayolu gece saatlerinde sıra dışı bir "sürücü operasyonuna" sahne oldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin şarampole devrilmesinin ardından başlayan olaylar silsilesi, polisin dikkati sayesinde boşa çıkarıldı.
Kaza sonrası olay yerine ulaşan ekipler, takla atan araçta kimsenin olmadığını fark etti. Araç içerisinde inceleme yapan polis ekipleri boş alkol şişeleriyle karşılaşırken, sürücünün yakalanmamak için olay yerinden kaçtığını belirledi. Ancak kısa süre sonra kaza mahalline gelen yaşlı bir çift, olayın seyrini tamamen değiştirmeye çalıştı.
Eşiyle birlikte olay yerine gelen vatandaş, aracı kendisinin kullandığını ve panik yaparak eve gittiğini öne sürdü. Yaşlı adam, "Tansiyonum yükseldi, korktum eve gittim. Hanımı alıp geri geldim, anahtar da bende" diyerek kendini savundu. Ancak polisin, "Üzerinde neden hiçbir darbe veya yara izi yok?" sorusu üzerine yaşlı çift zor anlar yaşadı.
Polis ekiplerinin gerçek sürücünün kim olduğunu ve araç sahibinin ismini sorması üzerine kadının verdiği yanıt ise dikkat çekti.