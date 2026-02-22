Trafik magandaları birbirine girdi! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Olay yerine polis ekipleri sevk edilmesine rağmen, kavgaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti. Şans eseri kimsenin ciddi bir yara almadığı olayda, trafik polislerinin müdahalesiyle ulaşım yeniden normale döndü. Yaşanan arbede, çevredeki binalardan ve yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı ve çevredeki kalabalığın ayırmak için verdiği büyük çaba net bir şekilde görülüyor.