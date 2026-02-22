Trafik magandaları birbirine girdi! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Çankırı’nın en işlek noktalarından birinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma meydan savaşına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çankırı Cumhuriyet Mahallesi’nde tansiyon yükseldi! Kucaklama Taşı mevkiinde sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Çankırı kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, trafik akışı yerini kavgaya bıraktı. Cumhuriyet Mahallesi’nin en yoğun noktalarından biri olan Kucaklama Taşı mevkiinde, sürücüler arasında çıkan basit bir tartışma saniyeler içinde kontrolden çıktı.
Edinilen bilgilere göre, trafikte seyreden iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Araçlarından inen taraflar, kısa sürede birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlarda, sağduyulu kişilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle yatıştırıldı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilmesine rağmen, kavgaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti. Şans eseri kimsenin ciddi bir yara almadığı olayda, trafik polislerinin müdahalesiyle ulaşım yeniden normale döndü. Yaşanan arbede, çevredeki binalardan ve yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı ve çevredeki kalabalığın ayırmak için verdiği büyük çaba net bir şekilde görülüyor.