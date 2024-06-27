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Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterdi. Öfkeli adam, kapıyı ve camı da yumrukladı.

Kaynak: DHA
Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı - Resim: 1

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından ini, şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti.

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Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı - Resim: 2

Bu kişi, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı. 

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Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı - Resim: 3

Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. 

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Trafik magandası bıçak çekti, kapıyı ve camı yumrukladı - Resim: 4

Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

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