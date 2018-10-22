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  3. 22 Ekim 2018 09:16

Trafik magandası dehşet saçtı

Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Trafik magandası dehşet saçtı

Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

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Trafik magandası dehşet saçtı

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü.

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Trafik magandası dehşet saçtı

Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.

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Trafik magandası dehşet saçtı

Kaçan otomobilin lastik izlerini süren Asayiş Şubesi ekipleri aracı yaklaşık 1 kilometre ileride bir apartmanın yan tarafında terk halde buldular. Aracın lastiğinin kesilerek canta indiği ve camlarının kırık olduğu görüldü.

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