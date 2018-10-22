Trafik magandası dehşet saçtı
Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.
Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.
Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü.
Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.