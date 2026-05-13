Trafik magandası ile şehir eşkıyaları karşı karşıya! Yaşananlara inanamayacaksınız!
İstanbul Bayrampaşa'da yasak "U" dönüşü yapan bir sürücü, karşı yönden gelen araçtaki 4 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Olay sonrası aracın plakalarını söküp kaçan ve polisi atlatmak için otomobili ertesi gün elden çıkaran şüpheliler, yürütülen titiz çalışma sonucu deşifre edildi. Gözaltına alınan sürücü E.Ş.'ye 226 bin TL rekor para cezası kesilirken, diğer saldırganların yakalanması için operasyonlar sürüyor.
İstanbul Yenidoğan Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen olay, trafik kurallarına uymayan bir sürücü ile ona orantısız güç kullanarak saldıran bir grup magandayı karşı karşıya getirdi. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yasak bölgeden dönmek isteyen sürücüye, yol vermeyen otomobilden inen kişilerce adeta meydan dayağı çekildi.
İddiaya göre, "U" dönüşü yapmak isteyen aracı son anda manevra yaparak teğet geçen otomobilin arka koltuğundan inen 4 kişi, hiçbir uyarı yapmadan araçtaki sürücüye saldırdı. Çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde, saldırganların tekme ve yumruklarla araç içindeki kişiyi darp ettiği görüldü.
Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin planı ise pes dedirtti. Olay yerinden uzaklaştıktan hemen sonra durup aracın plakalarını söken şahıslar, yakalanmamak adına saldırıda kullanılan otomobili ertesi gün hemen sattılar. Ancak bu hamle, emniyetin teknik takibine takılmalarına engel olamadı.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu otomobil sürücüsü E.Ş.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili maddelerden toplamda 226 bin TL idari para cezası uygulandı. E.Ş.’nin emniyetteki ifadesinde; "Arka koltuktaki şahısları tanımıyorum, araç sahibinin ehliyeti olmadığı için şoförlük yapıyordum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.