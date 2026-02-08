Trafik magandası tartıştığı belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
İzmir'de yolda biriken suyun tahliyesine çalışan bir belediye çalışanı, kendisinden aracını alandan kaldırmasını istediği bir kargo firması çalışanı tarafından darp edildi. İkili arasındaki tartışma sırasında kargo çalışanının belediye çalışanının kulağını ısırarak kopardığı tespit edildi.
Kaynak: DHA
Olay, perşembe günü İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi.
Bu nedenle N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı.
N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
