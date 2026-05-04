Trafik teröristi ters yönde kilometrelerce ilerledi, kafa kafaya çarpışmadan kıl payı kurtuldu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, şiddetli yağış ve dolunun yolu kayganlaştırdığı bölgede bir sürücü akılalmaz bir skandala imza attı. Kilometrelerce ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri hiçe saydı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, normal yolunda giden bir sürücünün ters yönden gelen araçla kafa kafaya gelmekten saniyelerle kurtulduğu o anlar yürekleri ağza getirdi.
Olay, Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle yol zemini kayganlaşırken, plakası belirlenemeyen Fiat Tofaş marka bir otomobilin kendi şeridi yerine karşı şeritten ilerlediği görüldü.
Ters yönde kilometrelerce yol kat eden sürücü, karşı yönden normal güzergahında gelen diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kendi şeridinde seyreden bir sürücünün, virajı döndüğü sırada karşısında ters yönden gelen Tofaş'ı fark ederek son anda manevra yaptığı görüldü. Kıl payı atlatılan kaza, trafikteki denetimsizliği ve sorumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yağış ve dolu nedeniyle zeminin oldukça riskli olduğu Çubukbeli mevkisinde yaşanan bu olay, diğer sürücüler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. "Adeta ölüme davetiye çıkardı" yorumlarına neden olan sürücünün, görüşün kısıtlı olduğu bir noktada neden ters yöne girdiği ise merak konusu oldu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet birimlerinin, araç kamerasındaki görüntülerden yola çıkarak kural tanımaz sürücünün kimliğini ve araç plakasını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.