Trafik teröristine film gibi takip: Kaçarken yakalandı, 342 Bin TL ceza kesildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde kazaya karışıp kaçan 1.66 promil alkollü sürücü, polisin film gibi takibi sonucu Ankara karayolu üzerinde kıskıvrak yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde başlayan ve Ankara Karayolu'nda son bulan olayda, maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra polis ihtarına uymayan alkollü sürücü kente hareketli anlar yaşattı. Emniyet güçlerinin nefes kesen takibi sonucu yakalanan 48 yaşındaki sürücü R.C.'nin 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye "dur ihtarına uymamak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 342 bin 719 lira gibi rekor bir idari para cezası kesilirken, olayda kullanılan otomobil trafikten men edildi. Edinilen detaylara göre, maddi hasarlı ilk kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü R.C., polisin "dur" ihtarına aldırış etmeyerek 55 LH 205 plakalı otomobiliyle Kavak istikametine doğru kaçışını sürdürdü. Bu tehlikeli kovalamaca esnasında, aynı yönde seyir halinde olan P.K. (47) idaresindeki tıra da arkadan çarpan şüpheli, buna rağmen durmayarak hızla uzaklaştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı ve başarılı takibi sonucu, sürücü R.C. Ankara Karayolu Gürgendağı mevkisinde sıkıştırıldı. Aracından inerek yaya olarak kaçmaya yeltenen şahıs, bölge trafik polisleri tarafından kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi.
Yapılan denetimlerde sürücü belgesini de yanında bulundurmadığı anlaşılan 1.66 promil alkollü R.C.'ye tam 342 bin 719 TL para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye atan sürücünün aracı ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, gerekli yasal işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi.