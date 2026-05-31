Trafik teröristine film gibi takip: Kaçarken yakalandı, 342 Bin TL ceza kesildi

Gözaltına alınan sürücüye "dur ihtarına uymamak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 342 bin 719 lira gibi rekor bir idari para cezası kesilirken, olayda kullanılan otomobil trafikten men edildi. Edinilen detaylara göre, maddi hasarlı ilk kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü R.C., polisin "dur" ihtarına aldırış etmeyerek 55 LH 205 plakalı otomobiliyle Kavak istikametine doğru kaçışını sürdürdü. Bu tehlikeli kovalamaca esnasında, aynı yönde seyir halinde olan P.K. (47) idaresindeki tıra da arkadan çarpan şüpheli, buna rağmen durmayarak hızla uzaklaştı.