Trafik teröristleri işitme engelli genci takip edip, kabusu yaşattı!

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ö.A., "Beni takip edip darbettiler. Kulaklığıma zarar verdiler. Devletimin bu kişilere gerekli cezayı vermesini talep ediyorum" dedi. Ö.A.’nın babası E.A. da, "Benim işitme engelli oğlumu 5 kilometre takip edip, trafik ışıklarında yakalayıp darbettiler. Benim çocuğum işitme engelliyim demesine rağmen, ‘işinize gelmeyince engelli olursunuz’ deyip darbediyorlar. Bu adamlar araçlarında yolcu taşıyan insanlar. Bu insanlara devletimizin gerekli cezayı vermesini bekliyorum. Bugün bana, yarın başka bir engelliye bunu yapabilirler. Engellileri ötelersek ileride başka durumlar olabilir. Bu kişiler alkollü. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz, trafik magandalarını görün artık. Benim çocuğumun cihazı kırıldı, o cihazı kim karşılayacak" ifadelerini kulandı.