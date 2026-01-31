Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu
Bursa'da 2 sürücü arasında yol verme tartışmasıyla başlayıp uçan tekmeli kavgaya dönüşen olayda 2 sürücü de gözaltına alınırken hem ehliyetlerine el konuldu hem de psikotekniğe psikotekniğe sevk edildi.
Kaynak: İHA
Bursa-İzmir yolu üzerinde ‘yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.
1 / 5
Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.
2 / 5
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin S.K. ile E.A. olduğunu tespit etti.
3 / 5
İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı. Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen E.A.’nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.
4 / 5