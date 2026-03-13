Trafikte bir anlık öfke 726 bin TL'ye patladı! Ehliyetlerine de el konuldu

726 bin TL ceza kesildi

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri sosyal medyaya yansıyan görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.İ. B.S. olduğu ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T.'nin de kavgaya karıştığı tespit edildi. Araç sürücüleri ve yolculara, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafikte duraklama', 'yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak'tan toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesilirken, araçların 60 gün süre ile trafikten men edildiği sürücülerin ehliyetlerinin ise 60 gün süre ile geri alındığı öğrenildi.



Sürücüler H.İ. B.S. ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.