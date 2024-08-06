Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı

Diğer yandan otobüsün sahibi aranarak yedek anahtarı getirilmesi istendi. R.K. aranırken, polis ekiplerine olayı anlatan otobüs şoförü F.İ., "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" dedi. (DHA)