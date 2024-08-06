Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı
Antalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen bir sürücü şoförü yumruklayıp, halk otobüsünün kontak anahtarını alarak kaçtı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. F.İ.'ın kullandığı özel halk otobüsünün otomobiline çarptığını ileri süren plakası alınamayan otomobilin sürücüsü R.K., aracıyla otobüsün önünü kesti.
R.K., içerisinde yolcu bulunan otobüsün şoförü F.İ. ile tartışmaya başladı. Sürücü F.İ.'ın yüzüne yumruk atan ve otobüsün kontak anahtarını alan R.K., otomobiline binerek Kemer istikametine doğru uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yolun kenarında park halinde kalan otobüsün şoförü F.İ., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, mobese görüntüleri üzerinden tespit ettikleri otomobilin sürücüsü R.K.'ya ulaşmaya çalıştı.
Diğer yandan otobüsün sahibi aranarak yedek anahtarı getirilmesi istendi. R.K. aranırken, polis ekiplerine olayı anlatan otobüs şoförü F.İ., "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" dedi. (DHA)