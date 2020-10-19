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  3. 19 Ekim 2020 14:25

Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi.

Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi.

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Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü

Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü

Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

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Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü

Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...

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