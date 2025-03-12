Trafikte bunu yapan motosiklet sürücüleri yandı! Cezalar katlanıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerine yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Dur ihtarına uymayan, trafikte akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesi için hazırlanan eylem planını açıkladı. 'İstanbul Motobike Fuarı'nda duyurulan düzenlemeye göre sürücülere yönelik cezalar yükseltiliyor. Yeni düzenleme, Meclis'te onaylanmasının ardından hayata geçecek.
Taslakta yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle...
DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI
Mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenlemeyle dur ihtarına uymayarak kaçma olarak 47 bin liraya çıkarılacak.
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANIMI CEZASI
Mevcut durumda 18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı fiyattan devam edecek.
Ancak sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLERİN 6. İHLALDE EHLİYETLERİ İPTAL
Hazırlanan taslağa göre, kırmızı ışıkta geçenlere yönelik ceza da artıyor.
Bu durumda para cezası her defasında artacak ve 6. ihlalde ise 80 bin lira ceza ile birlikte ehliyet iptal edilecek.