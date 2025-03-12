Trafikte bunu yapan motosiklet sürücüleri yandı! Cezalar katlanıyor

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANIMI CEZASI

Mevcut durumda 18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı fiyattan devam edecek.

Ancak sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.