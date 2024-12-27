Trafikte bunu yapan yandı: 47 bin 842 TL cezası var
2025 yılında trafik cezaları yüzde 43.93 oranında artış gösterecek. Yeni yılda en düşük trafik cezası 993 TL, en yüksek trafik cezası ise 47 bin 842 TL olarak uygulanacak. İşte 2025'in zamlı trafik cezaları...
2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak tespit edildi. Buna göre, 2025 yılında kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan trafik cezaları yeniden değerleme oranı kadar artış gösterecek. İşte 2025 yılının zamlı trafik cezaları...
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 9.268 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 11.622 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 18.678 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek: 26.558 TL
Aracı plakasız kullanma: 15.713 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası: 9.268 TL
Drift atma cezası: 46.393 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 1.986 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 18.678 TL
Emniyet kemeri takmama cezası: 993 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 9.268 TL