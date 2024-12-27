Trafikte bunu yapan yandı: 47 bin 842 TL cezası var

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak tespit edildi. Buna göre, 2025 yılında kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan trafik cezaları yeniden değerleme oranı kadar artış gösterecek. İşte 2025 yılının zamlı trafik cezaları...