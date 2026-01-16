Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
İstanbul trafiğinde bazı noktalarda dron destekli 'Taralı Alan İhlali' denetimi yapıldı. 2 saat süren denetimde 11 sürücüye 29 bin 909 lira ceza yazıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında 'Taralı Alan İhlali' denetimi gerçekleştirdi.
1 / 16
Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımı ile Ümraniye, Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde de denetim yapıldı.
2 / 16
Polis ekipleri taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile havadan tespit etti.
3 / 16
2 saat süren denetimlerde Sarıyer'de 11 sürücüye 29 bin 909 lira, Ümraniye'de ise 12 sürücüye 14 bin 952 lira ceza yazıldı.
4 / 16