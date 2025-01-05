Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı

Olaya şahit olan mahalleli C.Ş., "Yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde hareketsiz yatan sürücüyü gördüm. Kapının üst tarafının aralanmasıyla, sağlık ekibi sürücünün yüzüne su püskürttü. Otomobilin sürücüsü bir süre sonra uyanıp çıktı ve 'Uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz' dedi. Uyurken ayağı da gazdaymış, şans eseri kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.