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Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı

Antalya'da çalışır haldeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan sürücü tüm girişimlere rağmen çevredeki vatandaşlara tepki vermezken olaya ekipler müdahale etti.

Kaynak: DHA
Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı - Resim: 1

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul'dan geldiği belirtilen V.T.’nin cadde üzerinde çalışır haldeki otomobilde uzun süre hareketsiz yattığını gören çevredekiler, duruma müdahale etti.

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Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı - Resim: 2

Seslerini duyuramayınca kapısı kilitli otomobili sallayan kişiler, sürücü tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin kapısını açmak için uzun süre çaba sarf etti. Bölgedeki bir çilingir de kapıyı açmak için ekiplere yardım etti. Saatler sonra kendisine gelen V.T., otomobilden çıktı.

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Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı - Resim: 3

Kontrolde V.T.'nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, uyuduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 993 lira para cezası kesildi.

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Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı - Resim: 4

Olaya şahit olan mahalleli C.Ş., "Yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde hareketsiz yatan sürücüyü gördüm. Kapının üst tarafının aralanmasıyla, sağlık ekibi sürücünün yüzüne su püskürttü. Otomobilin sürücüsü bir süre sonra uyanıp çıktı ve 'Uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz' dedi. Uyurken ayağı da gazdaymış, şans eseri kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

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