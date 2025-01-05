Trafikte ''çalışan otomobilde hareketsiz yatan sürücü'' alarmı
Antalya'da çalışır haldeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan sürücü tüm girişimlere rağmen çevredeki vatandaşlara tepki vermezken olaya ekipler müdahale etti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul'dan geldiği belirtilen V.T.’nin cadde üzerinde çalışır haldeki otomobilde uzun süre hareketsiz yattığını gören çevredekiler, duruma müdahale etti.
Seslerini duyuramayınca kapısı kilitli otomobili sallayan kişiler, sürücü tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin kapısını açmak için uzun süre çaba sarf etti. Bölgedeki bir çilingir de kapıyı açmak için ekiplere yardım etti. Saatler sonra kendisine gelen V.T., otomobilden çıktı.
Kontrolde V.T.'nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, uyuduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 993 lira para cezası kesildi.
Olaya şahit olan mahalleli C.Ş., "Yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde hareketsiz yatan sürücüyü gördüm. Kapının üst tarafının aralanmasıyla, sağlık ekibi sürücünün yüzüne su püskürttü. Otomobilin sürücüsü bir süre sonra uyanıp çıktı ve 'Uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz' dedi. Uyurken ayağı da gazdaymış, şans eseri kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.