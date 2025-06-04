Trafikte döner bıçaklı maganda terörü!
Ankara'da trafikte iki sürücü arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü ile arkadan gelen cipin sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Araçlarını yol kenarına durduran sürücüler kavga etti. Kavgada otomobil sürücüsü, döner bıçağı ile diğer sürücüye saldırdı.
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İki sürücünün yanında bulunanlar ise kavgayı ayırmaya çalıştı.
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Cip sürücüsü elinden yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Elinde döner bıçağı bulunan sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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