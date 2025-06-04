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Trafikte döner bıçaklı maganda terörü!

Ankara'da trafikte iki sürücü arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafikte döner bıçaklı maganda terörü! - Resim: 1

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü ile arkadan gelen cipin sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Trafikte döner bıçaklı maganda terörü! - Resim: 2

Araçlarını yol kenarına durduran sürücüler kavga etti. Kavgada otomobil sürücüsü, döner bıçağı ile diğer sürücüye saldırdı. 

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Trafikte döner bıçaklı maganda terörü! - Resim: 3

İki sürücünün yanında bulunanlar ise kavgayı ayırmaya çalıştı. 

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Trafikte döner bıçaklı maganda terörü! - Resim: 4

Cip sürücüsü elinden yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Elinde döner bıçağı bulunan sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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