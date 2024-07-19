Trafikte film gibi polis - şüpheli kovalamacası kamerada
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında 10 kilometrelik filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü A.Ş. (22) ile yanındaki 4 arkadaşı, 10 kilometre süren takibin ardından yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Kırmızı ışık ihlali' gibi suçlardan yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, kaçış ve yakalanma anı kamerayla görüntülendi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (S.Ö.S) Amirliği ekipleri, uyuşturucu olma ihtimaline karşı şüphelendikleri A.Ş. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Kestel ilçesi İstikametine kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen sürücü A.Ş. ile polis ekipleri arasında takip başladı.