Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada
Bursa’da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi.
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Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. S
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ürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.
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