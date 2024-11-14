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Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada

Bursa’da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada - Resim: 1

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi.

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Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada - Resim: 2

Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. S

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Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada - Resim: 3

ürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.

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Trafikte gören hayatının şokunu yaşadı: Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada - Resim: 4
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