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  3. 01 Kasım 2020 23:30

Trafikte görenleri şok eden manzara

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl'ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Trafikte görenleri şok eden manzara

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl'ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

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Trafikte görenleri şok eden manzara

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

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Trafikte görenleri şok eden manzara

Yolda karşılarında bir kamyonun kasasında tank olduğunu gören insanlar bu görüntü karşısında şaşırıp kaldı.

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Trafikte görenleri şok eden manzara

Ağırlığıyla kamyonun dengesini bozan tank durumun farkında olmasa da, kamyonun şoförü halinden memnun gibi. Çünkü yoluna devam ediyor...

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