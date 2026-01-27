Trafikte görülmemiş psikopatlık: Tartıştığı sürücüye demirle saldırıp döner bıçağı ile kovaladı!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti. Hızını alamayan şahıs, daha sonra aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araç içerisinde bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.