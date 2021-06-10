Trafikte ilginç anlar; genç kadın yolun ortasına yatıp trafiği kesti
Adana’da yaşanan olayda, işlek bir cadde olan merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.
Adana’da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Yola yatan kadın kendi canını da tehlikeye atarken tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.
1 / 3
O anları çevredeki bir vatandaş kayda alırken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
2 / 3
Yaşananlar sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.
3 / 3