Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada
Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan şüpheli saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı üzerindeki Regülatör Köprü Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen S..S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.
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Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.
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O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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Kimliği belirlenen S.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)
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