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  4. Trafikte kırmızı ışıkta akılalmaz hırsızlık anı saniye saniye kamerada!

Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan şüpheli saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada - Resim: 1

Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı üzerindeki Regülatör Köprü Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen S..S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi. 

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Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada - Resim: 2

Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı. 

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Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada - Resim: 3

O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

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Trafikte kamyondan karpuz hırsızlığı saniye saniye kamerada - Resim: 4

Kimliği belirlenen S.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)

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