Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü
Giresun'da 2 otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada yaralanan 68 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Giresun'un Keşap ilçesinin Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden A.C.’un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı.
Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan A.C. yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.C., ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan A.C., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.