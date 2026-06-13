Trafikte sahte plakayla yakalandı ''işimiz acildi'' dedi!

Olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtlayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü R.S., "Araç benim değil, ben sadece çalışanım. İşe gireli 1 hafta oldu. Trafiğe çıkmıyordu, patron yönlendirdi" diyerek kendini savundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen firma sahibi L.Ö. ise suçu kabullenerek, "Araç çekme belgeli, fabrikadan acil profil istediler, işimiz çok acildi. Sahte plakayı ben taktım" şeklinde ilginç bir savunma yaptı.