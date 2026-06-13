Trafikte sahte plakayla yakalandı ''işimiz acildi'' dedi!
Aksaray'da bir mühendislik firması sahibi, trafikten çekme belgeli kamyonetine sahte plaka takıp personelini trafiğe çıkarınca Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) yakalandı. Polise "İşimiz acildi" savunması yapan patrona ve sürücüye toplam 190 bin 700 TL rekor para cezası uygulandı.
Aksaray'da trafik güvenliğini hiçe sayan ve akıllara durgunluk veren sahte plaka olayı, Emniyet Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısından kaçamadı. Mühendislik firması sahibi bir şahsın, trafiğe çıkması yasak olan çekme belgeli aracına sahte plaka takarak yürüttüğü yasadışı nakliye işi, Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) anlık alarmı sayesinde engellendi.
Olay, Aksaray-Konya Karayolu Tacin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mühendislik firması yetkilisi L.Ö. (40), trafikten çekme belgeli olan kamyonetini kullanabilmek için, yine çekme belgeli başka bir araca ait olan sahte APP plakayı araca taktı. Ardından işe henüz bir hafta önce giren R.S. isimli personelini malzeme getirmesi için sanayiye gönderdi.
Sahte plakalı araç, Konya yolu üzerinden şehir merkezine giriş yaptığı esnada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Sistemin merkeze alarm vermesi üzerine harekete geçen Trafik Şubesi ekipleri, aracı 101. Cadde üzerinde durdurdu.
Olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtlayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü R.S., "Araç benim değil, ben sadece çalışanım. İşe gireli 1 hafta oldu. Trafiğe çıkmıyordu, patron yönlendirdi" diyerek kendini savundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen firma sahibi L.Ö. ise suçu kabullenerek, "Araç çekme belgeli, fabrikadan acil profil istediler, işimiz çok acildi. Sahte plakayı ben taktım" şeklinde ilginç bir savunma yaptı.