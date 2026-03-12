Trafikte sopalı saldırıya ağır ceza!
Malatya'da trafikte tartıştığı sürcünün aracına sopa ile zarar verip tehdit eden İ.Y.'ye, 180 bin TL ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten menedildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, sürücüler F.E. ve İ.Y. arasında başlayan basit bir yol verme tartışması kısa sürede şiddet eylemine dönüştü.
İ.Y. isimli sürücü, yolu keserek aracından inip sopayla F.E.’nin otomobiline zarar vererek tehdit etti. F.E., geri manevrayla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İ.Y. ise elinde sopa ile aracı kovaladı. Ardından İ.Y., otomobiline binerek F.E.'nin aracına çarptı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine polis ekipleri, İ.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihlallerin karşılığında İ.Y.’ye 180 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)