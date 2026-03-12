Trafikte sopalı saldırıya ağır ceza!

İhbar üzerine polis ekipleri, İ.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihlallerin karşılığında İ.Y.’ye 180 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)