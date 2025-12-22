Trafikte takip edip sıkıştırdığı kadın sürücüye saldıran trafik magandası kamerada

Otomobiliyle Acemler istikametine giden Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özlem Bodur, iddiaya göre, trafiği tehlikeye atan A.G.’ü selektör yaparak uyardı. Yine iddiaya göre selektör yapılmasına sinirlenen sürücü, Bodur’un aracını yaklaşık 2 kilometre takip etti.