Trafikte takip edip sıkıştırdığı kadın sürücüye saldıran trafik magandası kamerada
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur trafikte tartışıp kendisini takip eden bir başka otomobil sürücüsünün saldırısına uğradı. Takip ettiği Bodur’un otomobilinin aynasını tekmeleyip, camına yumruk atan trafik magandası tutuklanırken, saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.
Otomobiliyle Acemler istikametine giden Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özlem Bodur, iddiaya göre, trafiği tehlikeye atan A.G.’ü selektör yaparak uyardı. Yine iddiaya göre selektör yapılmasına sinirlenen sürücü, Bodur’un aracını yaklaşık 2 kilometre takip etti.
Otomobili sıkıştırılan Bodur, durmak zorunda kaldı. Bu sırada şüpheli, aracından inip, Bodur’un otomobiline saldırdı. Otomobilin aynasını tekme atarak kıran şüpheli, camı da yumrukladı. Büyük korku yaşayıp, yardım çığlıkları atan Özlem Bodur, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.
Görüntülerde, A.G.’ün koşarak gelip, Bodur’un otomobilinin sağ aynasına tekme atıp kırdığı, ardından otomobilin açık olan camına da yumruk attığı görüldü.