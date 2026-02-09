Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi

Olay, saat 19.30 sıralarında Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti. Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler H.C. ve A.G. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın H.C., A.G. ve yanındaki H.Ç.'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan A.G. ve H.Ç., kanlar içinde yere yığılırken, H.C. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.