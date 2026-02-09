Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi
Niğde'de trafikte yaşanan tartışmada 2 kişiyi silahıyla vurarak öldüren şüpheli, Aydın'da yakalanırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişman değilim, gurur duyuyorum" dedi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti. Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler H.C. ve A.G. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın H.C., A.G. ve yanındaki H.Ç.'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan A.G. ve H.Ç., kanlar içinde yere yığılırken, H.C. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı A.G. ve H.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Niğde polisi, cinayet şüphelisi H.C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine H.C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı. H.C.'nin içinde bulunduğu 31 ABC 601 plakalı otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Mamza C., kaçtı. Yaklaşık bir saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanıp, hareket kabiliyetini yitiren H.C., asayiş büro ekiplerince cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin soru sorması üzerine H.C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi. Cinayet şüphelisi, sağlık kontrolünün ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.