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Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada

Hatay'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, aracıyla çarparak yaraladı. Korkunç olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada - Resim: 1

Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı.

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Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada - Resim: 2

Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü.

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Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada - Resim: 3

Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.

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Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada - Resim: 4

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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