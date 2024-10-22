Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada
Hatay'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, aracıyla çarparak yaraladı. Korkunç olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı.
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Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü.
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Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.
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İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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