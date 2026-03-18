Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
Muğla’nın Fethiye ilçesinde şehir içi trafiğin en yoğun olduğu caddelerde yapay zeka destekli yeni nesil radar araçlarıyla denetimler aralıksız sürüyor. Marka, model ve plaka bilgisini anında merkeze ileten sistemle, ihlal oranına göre sürücülere 2 bin TL ile 30 bin TL arasında cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekiplerince özellikle ana arterlerde ve devlet karayolunda gerçekleştirilen uygulamalarda, hız ihlalleri mercek altına alındı. Şehir içinde yoğun kullanılan caddelerde kurulan radar noktalarında, hız sınırını aşan sürücüler tek tek tespit edildi.
Yapılan denetimlerde hız limitine uymayan sürücülere, ihlalin oranına göre kademeli olarak 2 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen cezai işlemler uygulandı. Yetkililer, cezaların sürücülerin hız sınırlarına riayet etmesini sağlayarak, kazaları en aza indirmek amacıyla artırıldığını belirtti.
Kullanılan yeni nesil radar araçlarının en dikkat çeken özelliği ise anlık veri aktarımı oldu. Sistem sayesinde araçların marka, model, plaka ve hız bilgileri saniyeler içinde ekiplere ulaşıyor. Bu sayede ihlaller hızlı ve hatasız şekilde kayıt altına alınıyor.
Emniyet yetkilileri, şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Sürücülere ise hız kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.