  4. Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!

Trafikte yarışırken yayaların arasına dalıp 3 kişiyi öldürdü

Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. idaresindeki plakalı otomobil, tramvaydan inen E.A.(21), A.S.(14) ve S.S.(21)’ya çarpTI.

Kaza da yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, M.D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi.

