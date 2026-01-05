Trafikte yarışırken yayaların arasına dalıp 3 kişiyi öldürdü
Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. idaresindeki plakalı otomobil, tramvaydan inen E.A.(21), A.S.(14) ve S.S.(21)’ya çarpTI.
Kaza da yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.
Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, M.D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi.
