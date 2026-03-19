Trafikte yine yol verme kavgası: Trafik magandası yol kesip saldırdı!
Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birindeki "yol verme" tartışmasında ipler koptu. Bir sürücü, tartıştığı kamyonetin önünü keserek saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, trafiğin kilitlendiği ve diğer sürücülerin panik yaşadığı görüldü.
Bursa’nın sanayi kalbi Nilüfer Küçük Sanayi Bölgesi, bugün öğle saatlerinde çirkin bir saldırıya sahne oldu. İki sürücü arasında "yol verme" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Görüntülere yansıyan olayda; bir binek araç sürücüsünün, seyir halindeki bir kamyonetin önünü ani bir manevrayla kestiği görülüyor. Aracından hırsla inen şahıs, kamyonetin kapısına yönelerek sürücüye saldırmaya çalıştı. Sanayi trafiğinin ortasında yaşanan bu olay, diğer sürücüler arasında kısa süreli paniğe ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Olay anı, trafikte mahsur kalan başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırgan şahsın agresif tavırları ve kamyonet sürücüsünün kendisini korumaya çalışması net bir şekilde görülüyor. Polis, plaka üzerinden kimlik tespiti çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyet birimleri, sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılan görüntüler üzerine derhal inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı’nın kısa süre önce duyurduğu ve 27 Şubat 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan Yeni Trafik Kanunu uyarınca:
Trafikte aracından inerek kavga eden,
Trafik akışını kasten engelleyen ve yolu kilitleyen kişilere, 180 bin Türk Lirası tutarında ağır bir idari para cezası kesiliyor.