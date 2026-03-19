Trafikte yine yol verme kavgası: Trafik magandası yol kesip saldırdı!

Bursa’nın sanayi kalbi Nilüfer Küçük Sanayi Bölgesi, bugün öğle saatlerinde çirkin bir saldırıya sahne oldu. İki sürücü arasında "yol verme" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Görüntülere yansıyan olayda; bir binek araç sürücüsünün, seyir halindeki bir kamyonetin önünü ani bir manevrayla kestiği görülüyor. Aracından hırsla inen şahıs, kamyonetin kapısına yönelerek sürücüye saldırmaya çalıştı. Sanayi trafiğinin ortasında yaşanan bu olay, diğer sürücüler arasında kısa süreli paniğe ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.