Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
İzmir'de trafikte bir başka aracın önünü keserek saldırgan tavırlar sergileyen sürücü ve araç sahibine 420 bin TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti iptal edilirken, araç trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
İzmir'de akan trafikte bir başka aracın önünü keserek aracından inen sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri ihbar kabul ederek başlattığı incelemede sürücünün 44 yaşındaki E.E. olduğunu belirledi.
1 / 3
Trafiği tehlikeye atarak aracın önünü kesen sürücüye tam 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi de iptal edildi. Araç sahibine ise 40 bin TL para cezası kesildi. Söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2 / 3
3 / 3