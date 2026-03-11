Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza

Trafiği tehlikeye atarak aracın önünü kesen sürücüye tam 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi de iptal edildi. Araç sahibine ise 40 bin TL para cezası kesildi. Söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.