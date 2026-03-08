Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar
Adana'da trafikte yaşanan yol verme tartışması, kan donduran bir saldırıya dönüştü. İçinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesen 3 şüpheli, araca yumruklarla saldırıp camlara vurdu, kapı kolunu kırdı. Ailenin büyük panik yaşadığı ve cep telefonu kamerasıyla anbean kaydettiği o saldırının görüntüleri infial yarattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay, "trafikte nezaket" kavramının ne kadar uzağında olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. İki araç sürücüsü arasında başlayan basit bir yol verme tartışması, saldırganların aracın önünü kesmesiyle korku dolu anlara dönüştü. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte diğer araçta bulunan 3 şüpheli, içinde aile bireylerinin bulunduğu otomobili takip ederek önünü kesti. Saldırganlardan biri, araçtan inerek paniğe kapılan ailenin otomobilinin camlarına defalarca vurdu. Şiddetin dozunu artıran şahıs, aracın kapı kolunu kırarak büyük maddi hasara yol açtı.
Araç içerisindeki aile, saldırı anlarını soğukkanlılıkla cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan saldırganlara büyük tepki geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti ve kamera kayıtları doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürerken, emniyet yetkilileri benzer durumlarda araçtan inilmemesi ve kapıların kilitli tutulması yönünde uyarılarda bulundu.