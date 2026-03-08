Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay, "trafikte nezaket" kavramının ne kadar uzağında olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. İki araç sürücüsü arasında başlayan basit bir yol verme tartışması, saldırganların aracın önünü kesmesiyle korku dolu anlara dönüştü. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte diğer araçta bulunan 3 şüpheli, içinde aile bireylerinin bulunduğu otomobili takip ederek önünü kesti. Saldırganlardan biri, araçtan inerek paniğe kapılan ailenin otomobilinin camlarına defalarca vurdu. Şiddetin dozunu artıran şahıs, aracın kapı kolunu kırarak büyük maddi hasara yol açtı.