Trafikte yumruk yumruğa kavga: Otomobilinden inip motosiklet sürücüsüne saldırdı
Ankara'da bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasındaki trafikteki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün kaskını yumruklaya yumruklaya kırdı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, diğer sürücüye saldırdı. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün kaskı aldığı darbelerle zarar gördü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.
