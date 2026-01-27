  1. Anasayfa
  Motosiklet sürücüsünün kaskını yumruklaya yumruklaya kırdı!

Trafikte yumruk yumruğa kavga: Otomobilinden inip motosiklet sürücüsüne saldırdı

Ankara'da bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasındaki trafikteki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün kaskını yumruklaya yumruklaya kırdı.

Kaynak: İHA
Trafikte yumruk yumruğa kavga: Otomobilinden inip motosiklet sürücüsüne saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi üzerindeki kavşakta saat 20.00 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı.

Trafikte yumruk yumruğa kavga: Otomobilinden inip motosiklet sürücüsüne saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, diğer sürücüye saldırdı. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün kaskı aldığı darbelerle zarar gördü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Trafikte yumruk yumruğa kavga: Otomobilinden inip motosiklet sürücüsüne saldırdı
