Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı
Eskişehir'de kedisiniveterinere yetiştirmek isterken hız cezası kesilen bir kişi cezaya "Hayvanları Koruma Kanunu"nu gerekçe göstererek itiraz edip, davasını kazandı.
Eskişehir'de mesanesinden kan gelen kedisini acil bir şekilde veteriner kliniğine yetiştirmeye çalıştığı sırada aracını kavşağa park etmesi nedeniyle trafik cezası yazılan Oktay Usalan cezaya itiraz etti. Usalan'ın cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi.
Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan emekli emniyet amiri Oktay Usalan, evinde 4 kediye bakıyor. Evcil hayvanları hastalandığı zaman onları veterinere götürmeyi ihmal etmeyen Usalan, geçtiğimiz aylarda bir kedisinin mesanesinden kan gelmesi üzerine onu otomobiliyle hızlıca kliniğe yetiştirdi. Usalan'ın kedisi veteriner kliniğinden ameliyata alınırken, Tunalı Mahallesi'nde bulunan Sıhhiye Kavşağı'na park ettiği araca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ceza yazıldı. Emekli emniyet amiri, devletin vekalet bedeli ödememesi amacıyla avukat tutmadan 'Hayvanları Koruma Kanu'nu gerekçe göstererek cezaya itirazda bulundu. Aynı yerde 5 defa benzer durumu yaşadığını belirten Oktay Usalan'ın son cezası itirazı üzerine mahkeme tarafından iptal edildi. Usalan'ın acil bir şekilde veterinere yetiştirdiği sevimli kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Başından geçen olayı anlatan emekli emniyet amiri Oktay Usalan, "Evde baktığım 4 tane kedim var. Sarı, iri bir kedim bulunuyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce evde mesanesinden kan geldi. Arabamla kediyi veterinere götürdüm. Kavşağa arabamı park ettim, içeri girdim ve kedim burada operasyon geçirdi. Yaklaşık 2-3 gün muayene altında kaldı, mesanesi yıkandı ve tedavi gördü. Bu arada benim aracıma buradaki KGYS'den ceza kesilmişti. Tabii o KGYS başındaki görevli benim kedi getirdiğimi bilemez. Eğer arkadaşlar benim kedi getirdiğimi görselerdi muhakkak ceza kesmezlerdi. Mahkemeye itiraz ettim, adalet yerini buldu ve ceza iptal edildi" dedi.
'Hayvanları Koruma Kanunu'na dikkat çeken Usalan, "Devlet, hayvanları korumakla ilgili tedbirleri almakla mükellef. Avukat tutmadım. Avukat tutsam devlet vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak. Devlete de yazık yani. 30-40 bin lira devletin kesesinden çıksın istemedim. Ben emniyet personeliyim, tabii ki teşkilatımı düşüneceğim" şeklinde konuştu.