Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı

Başından geçen olayı anlatan emekli emniyet amiri Oktay Usalan, "Evde baktığım 4 tane kedim var. Sarı, iri bir kedim bulunuyor. Yaklaşık 2 ay kadar önce evde mesanesinden kan geldi. Arabamla kediyi veterinere götürdüm. Kavşağa arabamı park ettim, içeri girdim ve kedim burada operasyon geçirdi. Yaklaşık 2-3 gün muayene altında kaldı, mesanesi yıkandı ve tedavi gördü. Bu arada benim aracıma buradaki KGYS'den ceza kesilmişti. Tabii o KGYS başındaki görevli benim kedi getirdiğimi bilemez. Eğer arkadaşlar benim kedi getirdiğimi görselerdi muhakkak ceza kesmezlerdi. Mahkemeye itiraz ettim, adalet yerini buldu ve ceza iptal edildi" dedi.