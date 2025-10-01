Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi

Orada bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi. Ardından otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi. Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti.