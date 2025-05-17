Trafikteki tartışmada eli ''tahralı'' trafik teröristinin cezası bu oldu

Bu sırada aracından çıkan hafif ticari araç sürücüsü, yine tahrayı çıkarıp vurmak istedi. Gerginlik çevredekiler tarafından önlenirken, sürücüler bölgeden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve saldırı girişimleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntüneldi.