Trafikteki ters yön canavarının çarptığı 17 yaşındaki genç sporcu hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı D.A. 'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.