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Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı

Mardin'de, kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde aşırı yüklemeye bağlı olarak çıkan yangın nedeniyle 115 kırsal mahallenin elektriği kesildi.

Kaynak: DHA
Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı - Resim: 1

Mardin-Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı - Resim: 2

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. 

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Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı - Resim: 3

Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. 

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Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı - Resim: 4

Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi. 

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