Trafo merkezinde yangın: Onlarca mahalle elektriksiz kaldı
Mardin'de, kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde aşırı yüklemeye bağlı olarak çıkan yangın nedeniyle 115 kırsal mahallenin elektriği kesildi.
Kaynak: DHA
Mardin-Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
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Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu.
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Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi.
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