Trakya Üniversitesi'nin skandal kampüse ücretli giriş kararı yargıdan döndü

Üniversite yönetiminin, mahkemenin kararını yerine getirerek, yerleşkeyi ücretsiz olarak ziyaretlere açması gerektiğini ifade eden Karakoç, "Malumunuz Anayasa gereği, mevzuatımız gereği, mahkeme kararlarına, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ve kişiler uymak zorundadırlar. Üniversitemizin derhal yargı kararına uygun bir işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu vesileyle aslında sizin aracılığınızla kıymetli üniversitemize, şehrimizin göz bebeği, kıymetli kurumumuza biz de bir çağrı yapmış olalım. Edirne Barosu olarak yanlış bulduğumuz bu uygulamanın artık yargı organı tarafından da yanlışlığı ortaya çıktığına göre daha fazla beklemeksizin, bu yanlıştan dönülmesi bizce doğru olanıdır, yakışık alanıdır. Bu alanın yeniden Edirneli hemşehrilerimin ve Edirne'yi ziyarete gelen kıymetli misafirlerimizin kullanımına, ücretsiz olarak tahsis edilmesi doğru olanıdır, layık olanıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)