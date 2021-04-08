Trakya'da Nisan ayında 10 santimetre kar!

Mestan Baştepe ise kar yağışının buğdaya çok iyi geldiğini söyleyerek, "Bizim buralara nisanda normalde kar yağar, 3-4 yılda bir ama bu kadar etkili olmuyor. En son 13 Nisan 1997'de bu kadar etkili oldu. O yıldan sonra yağdı ama bu kadar etkili olmadı" diye konuştu.