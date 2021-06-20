Trakya'nın barajlarından sevindiren haber
Trakya'da, kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 90'lara kadar yükseldi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık yaşanırken, tahıl üretiminin yüksek olduğu Trakya'da, mevsim yağışlarının zamanında ve istenilen şekilde yağmasıyla verimli topraklar suya doydu.
Edirne'de 2020 yılında içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı yüzde 21'e düşerek dip noktayı gördüğü için kente Süloğlu Barajı'ndan su verilmeye başlanmıştı. Tarım arazilerinin sulamasında da kullanılan her iki barajda mevsimin yağışlı geçmesiyle doluluk oranı arttı.
Edirne'de Süloğlu ve Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'yla birlikte bölgedeki birçok barajda doluluk oranları gözle görülür şekilde arttı.
Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl yüzde 51 doluluk oranı olan Çokal Barajı'nda 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 63'e, yüzde 25 olan Karaidemir Barajı'nda ise 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 27'ye ulaştı.