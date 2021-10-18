Trakya'nın can damarı Ergene, kanalizasyona döndü
Trakya'nın can damarı Ergene Nehri'nin suyu analiz edildi. İçeriğinde siyanür, kadmiyum, kurşun, bakır gibi ağır metaller tespit edilen suyun kalitesinin 4'üncü sınıf olduğu ortaya çıktı. Nehrin kanalizasyon suyundan farkı olmadığını belirten uzmanlar, bölgede tarım faaliyetlerinin yapılamadığını söylüyor.
Yıldız Dağları'ndan doğan ve 283 kilometre yol katederek, Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, yıllardır kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle çevreye zehir saçıyor.
Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri'nde yaptırdığı su analiz raporunu açıkladı. Raporda, nehrin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve su kalitesinin 4'üncü sınıf olduğu belirtildi. Nehir suyunda ayrıca, az da olsa siyanür, azot, krom, çinko, bakır, demir de bulundu.
Raporu değerlendiren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene Nehri'ndeki suyun çok kirli olduğunun sonucuna varıldığını söyledi.
Tecer, "Dikkat çeken başka bir veri de azot konsantrasyonlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da o bölgedeki tarımsal faaliyetlerden ve organik atıklara dayalı endüstrinin fazla olmasından kaynaklanan bir durumdur. Biliyorsunuz azot, denizlerde müsilaja sebebiyet veren nutrient maddedir. Bunların fazla olması, organik kirlilik açısından tehlikeli bir durum olduğunu gösteriyor" dedi.